İzmir’de akıllara durgunluk veren olay! Yoldan geçen kadına yumruk attı...

Olay dün saat 10.00 sıralarında, Alsancak Mahallesi Ali Çetinkaya Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre bir mağazada çalışan ve iş yerine gittiği öğrenilen Tuğba S. (26), karşıdan gelen yabancı uyruklu İbrahim T. (34) tarafından yumruklu saldırıya maruz kaldı.

YUMRUK ATTIKTAN SONRA YOLUNA DEVAM ETTİ

Neye uğradığını şaşıran kadın aldığı yumruk darbesinin etkisiyle yere düşerken, saldırgan hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Baygınlık geçiren kadını gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yumruklu saldırıya maruz kalan Tuğba S., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alsancak Nevvar-Salih İşgören Devlet Hastanesi'nde tedavi edildi. Tedavisinin ardından taburcu olan Serbest, polis merkezine giderek şüpheli İbrahim T.'den şikayetçi oldu.