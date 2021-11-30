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Giriş Tarihi: 30.11.2021 22:12

İzmir'de akıllara durgunluk veren olay! Yoldan geçen kadına yumruk attı...

İHA
İzmir’de akıllara durgunluk veren olay! Yoldan geçen kadına yumruk attı...

İzmir'in Konak ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen bir şahıs, iş yerine giderken yolda yürüyen bir kadına yumruk attı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay dün saat 10.00 sıralarında, Alsancak Mahallesi Ali Çetinkaya Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre bir mağazada çalışan ve iş yerine gittiği öğrenilen Tuğba S. (26), karşıdan gelen yabancı uyruklu İbrahim T. (34) tarafından yumruklu saldırıya maruz kaldı.

YUMRUK ATTIKTAN SONRA YOLUNA DEVAM ETTİ

Neye uğradığını şaşıran kadın aldığı yumruk darbesinin etkisiyle yere düşerken, saldırgan hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Baygınlık geçiren kadını gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yumruklu saldırıya maruz kalan Tuğba S., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alsancak Nevvar-Salih İşgören Devlet Hastanesi'nde tedavi edildi. Tedavisinin ardından taburcu olan Serbest, polis merkezine giderek şüpheli İbrahim T.'den şikayetçi oldu.

VATANDAŞ SALDIRGANI TAKİP ETTİ, YAKALATTI

Meydana gelen olayın ardından yumruklu saldırgan İbrahim T.'yi takip eden bir vatandaşın, saldırganın yerini polise söyleyerek yakalattığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen İbrahim T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan sokak ortasında gerçekleşen kadına şiddet olayı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, İbrahim T.'nin kolları açık bir şekilde yürüdüğü sırada, yanından geçen Tuğba S.'ye bir anda yumruk attığı görüldü. Görüntülerde talihsiz kadının aldığı darbe sonucu yere savrulduğu ve saldırganın hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ettiği anlar yer aldı.

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İzmir'de akıllara durgunluk veren olay! Yoldan geçen kadına yumruk attı...
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