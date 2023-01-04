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Giriş Tarihi: 4.1.2023 22:04

İzmir’de akrabaların arazi kavgası: 1’i ağır 4 yaralı

İzmir’in Tire ilçesinde akraba iki grup arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada 4 kişi bıçakla yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili 2 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı

İHA
İzmir’de akrabaların arazi kavgası: 1’i ağır 4 yaralı

Olay, saat 15.30 sıralarında Karateke Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, akraba olan Şükriye Yağmur Ş., Melisa G., Ahmet G. ve Hatice G. ile Şükriye G. ve Tuncay G. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşandı. Taraflar arasındaki tartışmanın kavgaya dönmesi neticesinde; Şükriye Yağmur Ş., Hatice G., Şükriye G. ve Tuncay G. vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklandı.

İhbar üzerine adrese jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince ambulanslara alınan yaralılar, Tire Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Tuncay G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, olayla ilgili Melisa G. ile babası Ahmet G. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Konuyla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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İzmir’de akrabaların arazi kavgası: 1’i ağır 4 yaralı
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