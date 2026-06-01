İzmir'de alkollü sürücü dehşet saçtı! "Dur" ihtarına uymadı yayaya çarptı: O sürücüye rekor ceza kesildi!





ARAÇTAN UYUŞTURUCU ÇIKTI, EHLİYETİNE 6 YIL EL KONULDU

Olayın ardından şahsın yapılan kontrollerinde alkollü olduğu tespit edildi. Araçta yapılan detaylı aramalarda ise uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücüye, işlediği çoklu trafik ihlalleri sebebiyle toplamda 610 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca şahsın ehliyetine 6 yıl süreyle el konulurken, kullandığı araç 120 gün trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Araçta bulunan uyuşturucu madde ile ilgili olarak şüpheli hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. Öte yandan, kontrolden çıkan aracın çarptığı yayanın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör