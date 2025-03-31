İzmir’de araç kaygan zeminde takla attı! 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, saat 16.00 sıralarında, Kuzey Ege Otoyolu'nda meydana geldi. İzmir'den Çanakkale yönüne giden Mehmet Nuri Çelik yönetimindeki otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği savrularak takla attı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Çelik'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan 4 kişi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.