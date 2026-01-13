İzmir’de banka aracına büyük vurgun: 30 milyon lirayla kayıplara karıştılar!

Akılalmaz olay, dün gece saat 23.15 sıralarında Karabağlar ilçesi Uzundere Mahallesi 6116 Sokak üzerinde bulunan bir zincir marketin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir güvenlik şirketine ait para nakil aracı, bölgedeki bir bankaya ait ATM'ye para ikmali yapmak üzere olay yerine geldi.