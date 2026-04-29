İzmir’de bıçak kemiğe dayandı: 4 Belediyede memurlar iş bıraktı

Yol boyunca "Hak, hukuk adalet dediniz, hakkımızı yediniz", "Birleşe birleşe kazanacağız", "Sözleşme hakkımız gasp edilemez" ve "Yaşasın örgütlü mücadelemiz" sloganları atan memurlar daha sonra CHP İl Başkanlığı'nın önünde bir araya geldi.

GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ

Tüm Bel-Sen 2 No'lu Şube Başkanı Nihat Filiz, CHP İzmir İl Başkanlığı önünde yaptığı açıklamada, "Aylardır, Karşıyaka ve Buca başta olmak üzere birçok belediyede TİS sürecinde dayatılan geri adımları kabul etmiyoruz. Sözleşme dayatmasını tanımıyoruz. Bu karar belediye emekçilerini bağlamaz. Bu, alın terini yok sayanların kararıdır. Bizler kazanılmış haklarımızın gasp edilmesine izin vermeyeceğiz. Bu düpedüz hak gaspı, hakların daraltılmasıdır. Bu haklar 1990'larda kurulan sendikalarla, sürgünlerle, işten atmalara karşı meydanlarda verilen mücadele ile kazanıldı. AİHM kararıyla tescillenen bu durum bugün masa başında elimizden alınmak isteniyor. Buradan ilan ediyoruz, hak verilmez alınır. Aynı yasada 14. madde ortada. İstendiğinde bu haklar verilir. Bugün yapılan şey açık, emekçileri yoksullaştırmak istiyorlar" ifadelerine yer verdi.



DUYMAYAN KULAKLAR DUYSUN

CHP'li belediye başkanlarına ve CHP'ye seslenen Filiz, "Belediye başkanlarına açık çağrımızdır. TİS hakkımızı ne engelleyebilir nede ortadan kaldırabilirsiniz. Belediye emekçileri buna izin vermez. Bunu kabul etmez. Biz her gün İzmir'in dört bir tarafında sesimizi yükseltiyoruz. Duymayan kulaklar duysun diye eylemlerimize devam ediyoruz. CHP'ye açık çağrımızdır: Emekten, haktan, adaletten yana olduğunu söyleyenler bugün emekçilerin karşısında duramaz. Sosyal demokratlık hakları budamak değil, büyütmektir. Yasaklara sığınmak değil, özgürlükleri savunmaktır. Emekçilere karşı karşıya gelerek siyaset yapılmaz. Emekçinin hakkı gasp edilerek iktidara yürünmez. Üretimden gelen gücümüzü kullanacağımızı buradan ifade ediyoruz. TİS sınırlamalarının altına biz sendikalar olarak imza atmayacağız" dedi. Açıklama sonrası sendika temsilcileri, CHP yöneticileri ile görüşmek için binaya girdi.

KONAK'TA İŞÇİLERDEN OTURMA EYLEMİ

Memurlar CHP İl Başkanlığına yürürken Konak Belediyesi çatısı altında görev yapan işçiler de 4 gün önce başlattıkları oturma eylemine dün de devam etti. Sendikanın işyeri temsilcileri ve yönetim kurulu üyeleri geriye dönük alacaklar ödenene kadar oturma eylemine devam edeceklerini belirtti.