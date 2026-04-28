İzmir’de bıçak kemiğe dayandı! 4 belediyede memurlar iş bırakacak

Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şube, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ile gerçekleştirilen görüşmeden henüz somut bir sonuç alınamadığını belirterek Bayraklı, Karşıyaka, Narlıdere ve Buca belediyelerinde yarım gün iş bırakma kararı aldıklarını açıkladı.

KAZANILMIŞ HAKLARDAN VAZGEÇMEYİZ

Sendika tarafından yapılan açıklamada, dün CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ile bir görüşme gerçekleştirildiği, toplantıda söz konusu belediyelerde toplu iş sözleşmesi (TİS) kazanımlarının geriye çekilmesine yönelik girişimlerin kabul edilemez olduğunun açık şekilde ifade edildiği belirtildi. Kamu emekçilerinin mücadeleyle elde ettiği hakların korunmasının öncelik olduğu vurgulanırken, çözümün diyalog ve müzakere zemininde mümkün olduğu kaydedildi.

CHP'DEN GERİ DÖNÜŞ OLMADI

Açıklamada, CHP İl Başkanlığı tarafından 28 Nisan Salı günü mesai saatine kadar yapılması beklenen geri dönüşün ise henüz sendikaya iletilmediği ifade edildi. Bunun üzerine daha önce alınan karar doğrultusunda yerel yönetim işkolunda örgütlü tüm sendikalarla birlikte 29 Nisan Çarşamba günü iş bırakma eylemine gidileceği duyuruldu.

4 BELEDİYEDE ÇALIŞAN MEMURLAR ÖĞLEDEN SONRA YARIM GÜN İŞ BIRAKACAK

Buna göre Bayraklı, Karşıyaka, Narlıdere ve Buca belediyelerinde öğleden sonra yarım gün iş bırakılacak. Saat 11.30'da belediye önlerinde basın açıklamaları yapılacak, ardından saat 13.30'da Fuar Alanı Basmane Kapısı önünde toplanılarak CHP İzmir İl Başkanlığı'na yürüyüş gerçekleştirilecek.

CHP İL BAŞKANLIĞINA YÜRÜYECEKLER

Sendika açıklamasında, kazanılmış hakların geri alınmasına ve toplu sözleşme hakkının sınırlandırılmasına karşı demokratik ve meşru mücadeleye devam edileceği vurgulandı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Sendika tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'Dün Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şube olarak CHP İl Başkanı Sayın Çağatay Güç ile bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede; Bayraklı, Karşıyaka, Narlıdere ve Buca belediyelerinde toplu iş sözleşmesi (TİS) kazanımlarının geriye çekilmesine yönelik girişimlerin kabul edilemez olduğunu açık ve net bir şekilde ifade ettik. Kamu emekçilerinin alın teri ve mücadeleyle kazandığı hakların korunmasının temel önceliğimiz olduğunu vurguladık. Çözümün diyalog ve müzakere zemininde mümkün olduğunu, bu zeminin yeniden kurulması gerektiğini özellikle dile getirdik. Toplu iş sözleşmesi masasının yeniden kurulmasını; özgür toplu pazarlık hakkını esas alan, eşit, adil ve sürdürülebilir bir çerçevede sürecin yeniden ele alınmasını talep ettik. Ancak CHP İl Başkanlığı tarafından bugün yapılması beklenen geri dönüş, an itibarıyla tarafımıza iletilmemiştir. Bu nedenle; Daha önce aldığımız karar doğrultusunda, CHP İl Başkanlığından net ve somut bir yanıt gelmemesi üzerine, yerel yönetim işkolunda örgütlü tüm sendikalarla birlikte 29 Nisan 2026 Çarşamba günü belediyelerde öğleden sonra yarım gün iş bırakıyoruz. Belediye önlerinde rutin basın açıklamalarımızı saat 11.30'da yaparak, toplu olarak saat 13.30'da Fuar Alanı Basmane Kapısı önünde toplanarak, Hol 1 önünden CHP İl Başkanlığına yürüyeceğiz. Umuyoruz ki sağduyu hâkim olur, TİS süreçleri özgür toplu pazarlık hakkı temelinde yeniden müzakere edilir ve masa yeniden kurulur. Aksi halde; kazanılmış haklarımızın gasp edilmesine, toplu sözleşme hakkımızın sınırlandırılmasına karşı her türlü yasal, anayasal, demokratik ve meşru mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz."

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör