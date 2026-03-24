Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de bıçaklar çekildi, tehditler edildi... Minibüste taciz gerilimi anbean kameraya yansıdı!
Giriş Tarihi: 24.03.2026 11:01

İzmir'de bıçaklar çekildi, tehditler edildi... Minibüste taciz gerilimi anbean kameraya yansıdı!

Minibüste başlayan taciz iddiası saniyeler içinde bıçakların çekildiği, tehditlerin havada uçuştuğu krize dönüştü. İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen olay genç kızın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, şüpheli bölgeden uzaklaştırıldı.

İzmir’de bıçaklar çekildi, tehditler edildi... Minibüste taciz gerilimi anbean kameraya yansıdı!
Olay dün Buca ilçesinde bir yolcu minibüsünde meydana geldi. Minibüste seyahat eden genç kız, başka bir yolcu tarafından taciz edildiğini iddia ederek telefonuyla gizlice video çekmeye başladı. Genç kızın şüpheliye tepki göstermesinin ardından minibüs şoförü olaya müdahale ederek şüpheli yolcunun araçtan inmesini istedi.

BIÇAKLAR ÇEKİLDİ, TEHDİTLER EDİLDİ...

Şoförün uyarısı üzerine öfkelenen şüpheli, küfür ederek araçtan indi. Cebinden bıçak çıkaran şahıs, tehditler savurarak sürücüyü dışarı çağırdı. Bunun üzerine minibüs şoförü de bıçak çekerek araçtan indi.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI
Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle olay büyümeden engellendi ve şüpheli bölgeden uzaklaştı. Yaşananlar o anlar genç kızın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

İzmir'de bıçaklar çekildi, tehditler edildi... Minibüste taciz gerilimi anbean kameraya yansıdı!
