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Giriş Tarihi: 27.11.2022 10:50

İzmir'de bir araçta 6 kilo 465 gram metamfetamin ele geçirildi

İzmir'in Bornova ilçesinde, durdurulan hafif ticari araçtaki stepnenin içinde 6 kilo 465 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

DHA
İzmir’de bir araçta 6 kilo 465 gram metamfetamin ele geçirildi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Bornova ilçesinde bir hafif ticari aracı durduran ekipler, kokuya duyarlı narkotik köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda, araçtaki stepnenin içine gizlenmiş 6 kilo 465 gram metamfetamin ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü S.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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İzmir'de bir araçta 6 kilo 465 gram metamfetamin ele geçirildi
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