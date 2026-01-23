Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de borçlanan belediye faturayı vatandaşa kesiyor! Satanlar kervanına Torbalı Belediyesi de katıldı...
Giriş Tarihi: 23.01.2026 13:16

İzmir'de borçlanan belediye faturayı vatandaşa kesiyor! Satanlar kervanına Torbalı Belediyesi de katıldı...

İzmir’de zarar eden belediyeler içine düştükleri borç batağının faturasını yine İzmirliye kesti. İzmir’de elindeki gayrimenkulleri haraç mezat satan belediyeler kervanına CHP’li Torbalı Belediyesi de eklendi. Torbalı Belediyesi mülkiyeti belediyeye ait 74 taşınmazı satışa çıkardığını duyurdu. Satış ihalesi 5 ve 13 Şubat 2026 tarihlerinde gerçekleşecek. Satışlardan belediyenin kasasına yaklaşık 460 milyon liralık kaynak aktarılacak.

İzmir'de elinde avucunda ne varsa satan CHP'li belediyeler kervanına Torbalı Belediyesi de eklendi. Torbalı Belediyesi, ilçenin farklı mahallelerinde yer alan 74 taşınmazı ihale yoluyla satışa çıkardığını duyurdu.

460 MİLYON LİRA GELİR BEKLENİYOR

Arsa, tarla ve çeşitli imar statülerine sahip parseller Torbalı'nın Ayrancılar, Yazıbaşı, Karakuyu, Pancar, Subaşı, Torbalı Merkez ve çevre mahallelerde yer alıyor. Satışa çıkarılan parsellerin bir bölümünün konut alanı, bir bölümünün ticaret alanı, bazılarının ise tarım vasıflı taşınmaz statüsünde yer alıyor.

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir

AÇIK İHALE

İhaleler 5 şubat ile 13 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Açık ihale usulü gerçekleştirilecek ihaleler sonucunda belediyenin kasasına 460 milyon liralık kaynak aktarılacak.

