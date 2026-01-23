İzmir’de borçlanan belediye faturayı vatandaşa kesiyor! Satanlar kervanına Torbalı Belediyesi de katıldı...

İzmir'de elinde avucunda ne varsa satan CHP'li belediyeler kervanına Torbalı Belediyesi de eklendi. Torbalı Belediyesi, ilçenin farklı mahallelerinde yer alan 74 taşınmazı ihale yoluyla satışa çıkardığını duyurdu.

460 MİLYON LİRA GELİR BEKLENİYOR

Arsa, tarla ve çeşitli imar statülerine sahip parseller Torbalı'nın Ayrancılar, Yazıbaşı, Karakuyu, Pancar, Subaşı, Torbalı Merkez ve çevre mahallelerde yer alıyor. Satışa çıkarılan parsellerin bir bölümünün konut alanı, bir bölümünün ticaret alanı, bazılarının ise tarım vasıflı taşınmaz statüsünde yer alıyor.

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir

AÇIK İHALE

İhaleler 5 şubat ile 13 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Açık ihale usulü gerçekleştirilecek ihaleler sonucunda belediyenin kasasına 460 milyon liralık kaynak aktarılacak.