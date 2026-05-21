İzmir’de boşanma aşamasındaki eşini öldürüp kaynanasını yaralamıştı: Katil kocanın cezası belli oldu!



Cansu Aydoğdu

BARIŞMAYI KABUL ETMEYİNCE GELMİŞ

Olayla ilgili soruşturmanın tamamlanmasının ardından iddianame hazırlandı. İddianamede, Metin Aydoğdu'nun belinden çıkardığı bıçakla kayınvalidesi N.G.'yi 5 bıçak darbesiyle yaraladığı, eşi Cansu Aydoğdu'yu ise bir kısmı öldürücü nitelikte olmak üzere hayati bölgelerine isabet edecek ve iç organ yaralanmasına neden olacak şekilde 22 bıçak darbesiyle öldürdüğü belirtildi. Sanık hakkında 'Eşi kasten öldürme' ve 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 14 yıla kadar hapis cezası istemiyle İzmir 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Dava sonunda sanık, eşi Cansu Aydoğdu'yu öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis, kayınvalidesi N.G'yi yaralamaktan ise 14 yıl hapis cezasına çarptırdı, cezada haksız tahrik ve takdir indirimi hükümleri de uygulanmadı. Sanık avukatının itirazı sonrası dosya istinafa gitti. İstinaf mahkemesi de kararı onadı.