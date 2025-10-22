İzmir’de bungalov dolandırıcılığı operasyonu: 19 tutuklama

İzmir'de son 9 ay içinde sosyal medyadan gördükleri bungalov tarzı ev kiralamak isteyen ancak dolandırılan 17 mağdurun şikayeti üzerine çalışma yürütüldü. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada 17 mağdurun 600 bin lira dolandırıldığı belirlendi. Şüphelilerin sosyal medyada sahte ilan verip, mağdurlardan kapora ve kiralama bedeli adı altında para alarak dolandırdıkları tespit edildi. Şüphelilerin banka ve kripto varlık hesaplarında 70 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri de belirlendi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından İzmir merkezli 16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer 18 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.