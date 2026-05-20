İzmir’de Büyükşehir iştiraki şirkete ’ihaleye fesat’ operasyonu: 3 gözaltı

SUÇLAMALAR VE İDDİALAR

Soruşturma kapsamında Egeşehir Yapı Genel Müdürü Süleyman E.'nin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çeşitli kamu ihalelerine ortak girişim modeliyle birlikte katıldığı ileri sürülen bir inşaat firmasıyla ticari ilişkisi incelemeye alındı. İddialara göre; söz konusu firmanın Örnekköy 3'üncü ve 4'üncü Etap Kooperatif projelerine ilişkin ihaleleri kazanmasının ardından yapı denetim süreçlerinin Egeşehir Yapı tarafından yürütüldüğü, böylece aynı yapının hem ihale sürecinde hem de denetim aşamasında etkili olduğu öne sürüldü. Soruşturma kapsamında bu durumun 'çıkar ilişkisi' ve 'usulsüz denetim mekanizması' yönünden değerlendirildiği öğrenildi.