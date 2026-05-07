İzmir’de CHP’li belediyelerde eylem sürüyor: Önce Karşıyaka Ardından Buca! Memurlar art arda iş bırakıyor...

Bayraklı Belediyesi önündeki eylemde konuşan Tüm Bel-Sen Bayraklı Temsilcisi Selim Kiracı, belediye yönetimlerinin emekçilerin kazanılmış haklarını geriye götürmeye çalıştığını savunarak, "Bu yol hukuksuzluktur, bu yol çıkmazdır" dedi. Kazanılmış hakları geriye götürecek hiçbir sözleşmenin altına imza atmayacaklarını belirten Kiracı, işveren tarafından tek taraflı olarak dağıtılan müzakere masasının tekrar kurulmasını, sendikalarla diyalog başlatılmasını talep etti. Kiracı aksi taktirde eylemlerin giderek büyüyeceğini sözlerine ekledi.

SDT TAZMİNATLARI 7 AYDIR ÖDENMİYOR

Bir eylem haberi de Buca'dan geldi. Buca Belediyesinde 7 aydır sosyal denge tazminatları ile arazi tazminatları ödenmeyen memurlar belediye önünde toplanıp basın açıklaması yaptı.

TOPLU SÖZLEŞME AYRICALIK DEĞİL HAK

Grup adına basın bildirisini okuyan Tüm Bel Sen İzmir 2 No'lu Şube İdari Sekreteri Nurcan Hükenek, memurların toplu sözleşme hakkının masa başında verilmiş bir ayrıcalık değil, uzun yıllara yayılan mücadelenin sonucu olduğunu söyledi.

MÜCADELE İLE ELDE ETTİĞİMİZ HAKLAR BİLİNÇLİ BİR ŞEKİLDE UYGULANMIYOR

Açıklamasına; "Bugün gelinen noktada artık tartışılması gereken bir konu değil, açıkça teslim edilmesi gereken bir hak vardır." diyerek devam eden Hükenek; "Yaşanan süreç; ne teknik bir yorum farkıdır ne de idari bir uygulama meselesidir. Karşımızda, açık hükümlerle güvence altına alınmış haklarımızın bilinçli biçimde uygulanmaması vardır. Bu nedenle kamuoyuna bir kez daha hatırlatıyoruz: Bizler toplu sözleşme hakkını yeni kazanan değil, yıllardır kullanan emekçileriz" diye konuştu.

VERGİ VE SGK BORÇLARI TİS'İN UYGULANMASI İÇİN ENGEL DEĞİLDİR

Bu hakkın; masa başında verilmiş bir ayrıcalık değil, uzun yıllara yayılan mücadelenin sonucu elde edildiğini hatırlatan Hükenek; "Yerel yönetimlerde toplu sözleşme hakkının hukuki güvenceye kavuşması; AİHM'nin 2008 yılında verdiği kararla da açıkça tescillenmiştir. Bu karar sonrasında Türkiye mevzuatını değiştirmek zorunda kalmış, konu tartışma olmaktan çıkmıştır. 6289 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeler son derece açıktır: 2012 yılı öncesinde yapılan toplu sözleşmeler hukuki koruma altına alınmıştır. Bu sözleşmeler kapsamında yapılan ödemeler nedeniyle kamu görevlileri hakkında idari ya da mali takibat yapılamayacağı hüküm altına alınmıştır. Ayrıca; SGK borcu, vergi borcu ya da benzeri gerekçeler bu sözleşmelerin uygulanmasının önünde engel değildir. Bu haklar uzatılarak 2027 yılına kadar geçerli kılınmıştır. Tüm bu açık hukuki çerçeveye rağmen sahada yaşananlar ortadadır: 7 aydır ödenmeyen toplu iş sözleşmesi alacaklarımız bulunmaktadır. Verilen sözler tutulmamış, haklarımız bilinçli şekilde geciktirilmiştir." ifadelerini kullandı.

GECİKME DEĞİL DOĞRUDAN HAK GASPI

10 Nisan'da başlattıkları eylemlere bugün de devam ettiklerini hatırlatan Hükenek: "Bu, sabrımızın değil, kararlılığımızın göstergesidir. Ortada hukuki bir zorunluluk değil, açık bir tercih vardır. Ve bu tercih, emekçinin aleyhine kullanılmaktadır. Bizler bunu kabul etmiyoruz. Çünkü mesele açıktır: Bu bir yorum meselesi değil, bir gecikme meselesi değil, doğrudan bir hak gaspıdır. Toplu sözleşme hakkı; uluslararası hukuk, ILO sözleşmeleri ve Anayasa güvencesi altındadır. Bu nedenle; Kazanılmış haklarımızı tartışmaya açtırmayacağız. İmzalanmış sözleşmeleri yok saydırmayacağız. Geriye gidişi kabul etmeyeceğiz. Buradan bir kez daha açık çağrımızdır: Haklarımız derhal ödenmeli, sözleşme hükümleri eksiksiz uygulanmalıdır. Aksi halde bu süreç yalnızca sözle değil, mücadeleyle devam edecektir. Haklarımızı alana kadar durmayacağız!" ifadelerini kullandı. Hükenek, alınan karar doğrultusunda 8 Mayıs Cuma günü Buca Belediyesi memurlarının iş bırakacağını duyurdu."