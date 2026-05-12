İzmir’de CHP’li belediyelerde memurlar sokağa iniyor! Hak mücadelesi tören alanlarına taşınacak...

İzmir'de CHP'li belediyelerde çalışan memurların örgütlü olduğu sendikalar 3 haftadır sürdürdükleri eylemleri açılışların yapılacağı tören alanlarına taşıyacak.

GÜN BOYU ÖZEL'İ TAKİP EDECEKLER

İlçe belediye başkanlarının bugüne kadar yaptıkları eylemlere kayıtsız kalması üzerine memurlar bu sefer de 15 Mayıs Cuma günü İzmir'e gelecek olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in peşini bir an olsun bırakmayacak. Buca, Karşıyaka ve Bayraklı Belediyesinde iş bırakacak olan memurlar Özel'in katılacağı açılışları resmen eylem alanına çevirecek. Gün boyu CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in peşinden ayrılmayacak olan sendikalar seslerini duyurmak için pankart açıp sloganlar atacak. Memurların örgütlü olduğu sendikalar binlerce üyesi ile birlikte Özel'den İzmir'de belediye başkanları eli ile memurlara dayatılan hak gasplarına dur demesini isteyecek.

4 BELEDİYEDE MEMURLAR İŞ BIRAKACAK

Cuma günü gerçekleştirilecek olan geniş katılımlı eylemlere, memurların örgütlü olduğu Tüm Yerel-Sen İzmir 2 No'lu Şube, Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şube, Birlik Yerel-Sen ve Bağımsız Yerel Hak-Sen sendikaları destek verecek. Bayraklı, Karşıyaka, Buca ve Narlıdere belediyelerinde görev yapan memurlar o gün iş bırakıp eylemlere katılacak.

SENDİKALARDAN ÇAĞRI

Tüm Yerel Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Murat Bekar yazılı açıklama yaparak Narlıdere, Karşıyaka, Bayraklı ve Buca Belediyelerinde çalışan memurları eyleme destek vermeye davet etti. Bekar açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Tüm Yerel Sen İzmir 2 Nolu Şube, Tüm Bel Sen İzmir 2 Nolu Şube, Birlik Yerel Sen ve Bağımsız Yerel Hak Sen olarak ortak kararımızca Bayraklı, Karşıyaka, Buca ve Narlıdere Belediyelerinde mevcut toplu sözleşmelerin geriye çekilmek istenmesi ve bazı belediyelerde halen toplu sözleşmelerin imza altına alınamamış olması nedeniyle, tüm belediyelerde Cuma günü iş bırakma kararı alınacaktır. Emekçilerimizin kazanılmış haklarının geriye götürülmesine asla sessiz kalmayacağız. Birlik ve dayanışma içerisinde mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özer'in'in açılış programları kapsamında katıldığı etkinliklerde de taleplerimizi ve haklı mücadelemizi güçlü bir şekilde dile getirmeye devam edeceğiz. Tüm emekçi arkadaşlarımızı birlik içerisinde hareket etmeye ve mücadelemize sahip çıkmaya davet ediyoruz."

ÖZEL'İN İZMİR PROGRAMINDA NELER VAR?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de ilk olarak sabah saatlerinde ilk olarak Bayraklı Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi açılışına katılacak. Özel daha sonra Bornova'da Mescid-i Aksa Camii ve dijital projelerin lansmanına geçecek. Özel daha sonra Buca'da Naim Süleymanoğlu Spor Tesisi ve Edip Akbayram Etüt Merkezi toplu açılış töreninde olacak. Özel son olarak da Karabağlar'daki kentsel dönüşüm lansmanına katılacak.