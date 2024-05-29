İzmir’de cinayet: Hayrullah Baş husumetlisi tarafından öldürüldü!

Kanlı olay, dün saat 21.00 sıralarında Aşık Veysel Mahellesi 5733/2 Sokak'ta yaşandı. Üç çocuk babası olduğu öğrenilen Hayrullah Baş sokakta yürüdüğü sırada, husumetlisi olduğu belirtilen Ö.S. ile karşılaştı. Ö.S., yanında bulunan tabancayı çıkartarak Baş'a ateş etti.
Şüpheli olay yerinden kaçarken, vücuduna aldığı mermiler ile ağır yaralanan Baş, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Baş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.