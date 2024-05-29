İzmir’de cinayet: Hayrullah Baş husumetlisi tarafından öldürüldü!

Şüpheli olay yerinden kaçarken, vücuduna aldığı mermiler ile ağır yaralanan Baş, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Baş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.