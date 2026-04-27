Giriş Tarihi: 27.04.2026 01:39

İzmir'de dağlık alanda mahsur kalan iki çocuk kurtarıldı

İzmir’in Selçuk ilçesinde, dağlık alanda mahsur kalarak yardım talebinde bulunan iki çocuk, arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu sağ olarak kurtarıldı. Kurtarılan iki çocuk güvenli bir şekilde ailelerine teslim edildi.

Olay, Selçuk ilçesi Keçi Kalesi ile Torbalı Alaman Dağı arasındaki mevkide meydana geldi. Bölgede bulunan E.Y.T. (15) ve A.A. (15) isimli iki çocuk dağlık alanda mahsur kaldı. Çocuklar, sularının azaldığını ve yorulduklarını bildirerek yetkililerden yardım talebinde bulundu.



ÇOCUKLAR AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ

İhbar üzerine İzmir AFAD ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Ekipler, bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlattı. Gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde E.Y.T. (15) ve A.A. (15) sağ olarak bulundu. Kurtarılan iki çocuk güvenli bir şekilde ailelerine teslim edildi.

