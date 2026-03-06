İzmir’de dayanışma sofrası: Her gün binlerce kişiye iftar

Proje kapsamında hazırlanan iftar yemekleri, Kızılay gönüllüleri tarafından mahalle mahalle dağıtılarak dar gelirli ailelerin sofralarına destek oluyor. Her gün binlerce kişiye ulaşan sıcak yemekler, Ramazan ayında toplumsal dayanışmanın güçlü bir örneğini oluşturuyor. Fahretdin Yörek'in başkanlığını yaptığı Türk Kızılay Karabağlar Şubesi de Ramazan ayı boyunca Karabağlar'da kurulan iftar çadırında önemli bir sosyal sorumluluk çalışması yürütüyor. İftar çadırında her gün yaklaşık 300 ihtiyaç sahibi vatandaş iftarını açıyor. Vatandaşlar yalnızca iftar yapmakla kalmıyor, evlerine dönerken sahurda tüketmeleri için ekmek ve yemek de alabiliyor.

İftar çadırında verilen yemeklerin büyük bir bölümü hayırsever vatandaşların bağışlarıyla hazırlanıyor. Ramazan ayı boyunca her gün farklı bir bağışçı iftar yemeği vererek dayanışma zincirine katkı sağlıyor. Kızılay Karabağlar Şube Başkanı Fahretdin Yörek, Ramazan'ın yardımlaşma ve paylaşma ayı olduğuna dikkat çekerek, hayırsever vatandaşların zekât ve fitre bağışlarını da Türk Kızılay Karabağlar Şubesi'ne yapabileceklerini ifade etti. Yapılan bağışların ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldığını belirten Yörek, tüm hayırseverleri bu dayanışmaya destek olmaya davet etti. Ramazan boyunca sürdürülen bu çalışmalar sayesinde İzmir'in birçok mahallesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların sofraları kurulmaya devam ederken, dayanışma ve yardımlaşma kültürü de her geçen gün büyüyor.