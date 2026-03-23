Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de dehşet anları: Önünü kesip kalbinden bıçakladılar! Genç müzisyen hayatını kaybetti...
Giriş Tarihi: 23.03.2026 18:29 Son Güncelleme: 23.03.2026 18:39

İzmir'in Konak ilçesinde müzisyen arkadaşlarını ziyarete gelen Emre Duman'ın önü, henüz belirlenemeyen nedenle bir grup tarafından kesildi. Gruptakiler tarafından çıkan tartışmada kalbinden bıçaklanan müzisyen Emre Duman (31), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA
Olay, dün saat 23.30 sıralarında Emir Sultan Mahallesi Kuruçay Meydanı'nda meydana geldi. Arkadaşı Çağatay T. ile birlikte kendisi gibi müzisyen olan arkadaşlarını ziyarete gelen Emre Duman'ın önü, henüz belirlenemeyen nedenle bir grup tarafından kesildi.

KALBİNDEN BIÇAKLANDI

Duman ile grup arasında çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada Emre Duman, kalbinden bıçaklandı. Ağır yaralanan Duman, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ameliyat edilen Emre Duman, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Duman'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

