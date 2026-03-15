Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de dehşet evi! 'Eşinden şiddet gördü, 4. kattan atıldı' iddiası: "Arkadaşı ile plan yaptı"
Giriş Tarihi: 15.03.2026 14:14 Son Güncelleme: 15.03.2026 14:27

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir binanın 4'üncü katından düşerek ağır yaralanan Aylin G.'nin, eşi tarafından balkondan atıldığı öne sürüldü. Aylin G.'nin bir süredir eşinden de şiddet gördüğü iddia edildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Aylin G.'yi aşağı ittiği iddiasıyla aranan eşi Okan G. (34) ile ona yardım ettiği önü sürülen arkadaşı A.G. polisin tarafından yakalandı.

DHA Yaşam
  • ABONE OL

İzmir'deki olay, 11 Mart günü saat 08.00 sıralarında, Karabağlar ilçesi Bahçelievler Mahallesi 509/6 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Aylin G., bir apartmanın 4'üncü kat balkonundan düşüp ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aylin G., tedaviye alındı. Aylin G.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Aylin G.'nin eşinden şiddet gördüğü, bu nedenle şikayetçi olduğu, bir süre önce de babasının evine döndüğü öğrenildi. Çiftin daha önce defalarca karakolluk oldukları, bu nedenle 8 yaşındaki kızlarının da geçici süre ile devlet korumasına alındığı belirtildi.

"4'ÜNCÜ KATIN BALKONUNDAN İTİLDİ" İDDİASI

Olay ile ilgili soruşturma sürerken, Aylin G.'nin eşi tarafından balkondan atıldığı öne sürüldü.

İddiaya göre; Okan G., eşine ulaşabilmek için arkadaşı A.G. ile plan yaptı. A.G.'nin, Aylin G.'yi kızını görmesi için yurda götüreceği bahanesiyle otomobiline aldığı, yolda araca Okan G.'nin de bindiği ileri sürüldü. Zorla bir eve götürülen Aylin G.'nin burada eşinden şiddet gördüğü, kaçtığı 4'üncü kat balkonundan da eşi tarafından itildiği iddia edildi.

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili soruşturma sürerken polis, şüpheliler Okan G. ile arkadaşı A.G.'yi dün akşam yakalayıp, gözaltına aldı.

Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir'de dehşet evi! 'Eşinden şiddet gördü, 4. kattan atıldı' iddiası: "Arkadaşı ile plan yaptı"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz