Haberler Yaşam Haberleri İzmir’de dehşete düşüren olay! 33 kedi öldürülüp poşetlere konmuştu: Veteriner hekim gözaltında!
Giriş Tarihi: 23.05.2026 14:19

İzmir’in Buca ilçesinde bir çöp konteyneri dolu kedi ölüsü bulunmuştu. Poşetlere doldurulmuş tam 33 kedinin yaşamını yitirmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan veteriner hekim adliyeye sevk edildi. İşte kan donduran olayın detayları…

DHA Yaşam
Barış Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'ndeki bir çöp konteynerinin önünde bulunan çöp poşetlerinde, önceki gün saat 10.00 sıralarında ölü kedilerin olduğunu görenler ihbarda bulundu. Adrese gelen polis ekipleri, poşetlerde bazıları yavru toplam 33 ölü kedi bulunduğunu belirledi.

VETERİNER HEKİM GÖZALTINA ALINDI

Kedilerin ölüm nedeni ve kim ya da kimler tarafından çöpe atıldığının tespiti için çalışma başlatıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında veteriner hekim H.E., dün gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.E., Türk Ceza Kanunu'nun 181/1 maddesi kapsamında 'Çevreyi kasten kirletmek' ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 28/A-2 maddesi kapsamında 'bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürmek' suçlamalarıyla bugün adliyeye sevk edildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
