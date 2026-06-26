İzmir’de dehşete düşüren olay! Evde çıkan tartışma kavgaya dönüştü: Talihsiz adam 9 yerinden vahşice bıçaklandı!

Olay, gece saatlerinde Güney Mahallesi 1143 Sokak'taki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Zeki İ. ile amcasının oğlu R.İ. ve R.İ.'nin arkadaşı D.P. isimli kadın arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.