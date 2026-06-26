Haberler Yaşam Haberleri İzmir’de dehşete düşüren olay! Evde çıkan tartışma kavgaya dönüştü: Talihsiz adam 9 yerinden vahşice bıçaklandı!
Giriş Tarihi: 26.06.2026 08:40

İzmir’de dehşete düşüren olay! Evde çıkan tartışma kavgaya dönüştü: Talihsiz adam 9 yerinden vahşice bıçaklandı!

İzmir’in Konak ilçesinde meydana gelen kavgada temizlik görevlisi olarak çalışan 42 yaşındaki Zeki İ., evde çıkan kavgada amcasının oğlu R.İ. ve R.İ.’nin arkadaşı D.P. isimli kadın tarafından 9 yerinden vahşice bıçaklandı. Olay yerinden kaçan şüpheliler her yerde aranırken Zeki İ.’nin tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi. İşte detaylar…

DHA Yaşam
İzmir’de dehşete düşüren olay! Evde çıkan tartışma kavgaya dönüştü: Talihsiz adam 9 yerinden vahşice bıçaklandı!
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Olay, gece saatlerinde Güney Mahallesi 1143 Sokak'taki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Zeki İ. ile amcasının oğlu R.İ. ve R.İ.'nin arkadaşı D.P. isimli kadın arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

9 BIÇAK DARBESİYLE YARALANDI

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Zeki İ. vücuduna isabet eden 9 bıçak darbelesiyle ağır yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Evden gelen sesleri duyanların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AĞIR YARALANAN ADAM AMELİYATA ALINDI

Ağır yaralanan Zeki İ. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla görev yaptığı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Zeki İ'nin ameliyata alındığı ve yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KONAK #İZMİR

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İzmir’de dehşete düşüren olay! Evde çıkan tartışma kavgaya dönüştü: Talihsiz adam 9 yerinden vahşice bıçaklandı!
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