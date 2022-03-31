Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de deniz ulaşımı normal seyrinde sürüyor
Giriş Tarihi: 31.3.2022 10:58 Son Güncelleme: 31.3.2022 11:03

İzmir'de deniz ulaşımı normal seyrinde sürüyor

İHA
İzmir’de deniz ulaşımı normal seyrinde sürüyor

İzmir'de deniz suyu seviyesinin düşmesinin ardından, deniz ulaşımında yaşanan aksama sona erdi. Deniz suyu seviyesinin düne göre daha yüksek olduğu öğrenildi.

İzmir Körfezi'nde dün deniz suyu seviyesinin yaklaşık 80 santimetre düşmesi nedeniyle deniz ulaşımı aksamış, vapurlar Tarihi Pasaport İskelesi'ne yanaşamamıştı. Deniz suyu seviyesinin düşmesi ile ilgili açıklama yapan iklim bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, çekilmenin her sene şubat ve mart aylarında yaşandığını, bu sene geçmiş yıllara göre kuzey rüzgârlarının çok uzun süre estiğini ve çekilmenin daha ciddi seviyelere geldiğini bildirmişti.

Seferler normal seyrinde

İZDENİZ tarafından dün yapılan açıklamada, "Pasaport İskelesi saat 15.30 itibariyle tekrar kullanıma açılacak ve seferlerimiz programlı şekilde devam edecektir" denilmişti. Bugün deniz seviyesinin biraz daha yükselmesi nedeniyle de yolcu seferlerinde aksama olmadığı görüldü.

EN ÇOK OKUNANLAR

Her şeye maydanoz ama… Şahan Gökbakar’ın eleştiriye tahammülü yok!
Bağcılar'daki vahşette yeni detaylar! Önce arkadaşını, sonra eşini katledip canına kıymıştı
SON DAKİKA HABERİ! ABD'den flaş Putin iddiası: 'Elimizde bulgular var' diyerek açıkladılar...
Korkunç cinayet planı ortaya çıkmıştı! Her yerde aranan Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç’la ilgili flaş gelişme!
Son dakika: SABAH Rusya'nın vurduğu depoyu görüntüledi! 50 bin ton gıda yok oldu
Son dakika: İstanbul'da metro çilesi! Vatandaş isyan etti
SON DAKİKA HABERİ: Meteoroloji'den kırmızı alarm! Kuvvetli geliyor: Pencerelerinizi kapalı tutun
Seren Serengil takipçisini affetmedi! ‘’Gülben tedavisi ol bence’’
Yerli otomobil Togg yine göz kamaştırdı: Türkiye'de ilk oldu
Bu kez doktor doktoru darbetti! Burnu kırıldı yoğun bakıma alındı
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir'de deniz ulaşımı normal seyrinde sürüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA