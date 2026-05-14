İzmir’de dev narkotik operasyonu! Milyonlarca uyuşturucu madde ele geçirildi...

Giriş Tarihi: 14.05.2026 09:27

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir genelinde örgütlü şekilde uyuşturucu madde imalatı ve sevkiyatı yapan örgüte yönelik operasyon yapıldı. Milyonlarca uyuşturucu maddenin ele geçirdiği operasyonda 48 şüpheli tutuklandı.

HUZEYFE ATICI
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında İzmir genelinde örgütlü şekilde uyuşturucu madde ticareti, imalatı, sevkiyatı ve zulalanması faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen bir suç örgütüne yönelik yaklaşık 8 ay süren teknik ve fiziki takip çalışmaları gerçekleştirildi.

MİLYONLARCA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucunda 6 adet sentetik hap imalathanesi, 11 milyon 904 bin 456 adet sentetik ecza hap, 1 milyon 521 bin 589 gram hammadde, 7 milyon 155 bin adet sentetik ecza üretiminde kullanılan boş kapsül, 6 adet sentetik ecza dolumunda kullanılan makine, 2 adet ise hassas terazi ele geçirildi. Yürütülen çalışma kapsamında toplam 79 şüpheli şahıs hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde nmal ve ticareti" suçundan işlem yapıldı ve şüphelilerden 48'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖRGÜTÜN İZİ SÜRÜLDÜ

Yürütülen soruşturma kapsamında suç örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen ve aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 22 şüpheli şahsa yönelik ise İzmir merkezli İstanbul ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar neticesinde 17 şüpheli şahıs daha gözaltına alındı. Firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi.

