İzmir’de dev uyuşturucu operasyonu: 127 kilo bonzai ele geçirildi

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonuyla ilgili açıklama yaptı.

AÇIKLAMADA ŞU İFADELER YER ALDI:

"İzmir'de Uyuşturucu Madde İmalatı yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonumuzda; 127 Kg Bonzai Uyuşturucu Maddesi ile 18 Kg Uyuşturucu madde yapımında kullanılan Kimyasal Madde ele geçirdi. Operasyonda 3 şüpheliyi yakaladık. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Konak ilçesinde uyuşturucu madde imalatı yapıldığı tespit edilen bir adrese yönelik operasyon düzenledik. İzmir Valimizi, operasyonu koordine eden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı ve operasyonu gerçekleştiren İzmir İl Emniyet Müdürümüz ile Polislerimizi tebrik ediyorum."