İzmir’de dev yasa dışı bahis operasyonu: 49 kişi tutuklandı!





FİNANS EVLERİ VE 2 MİLYAR TL'LİK HACİM

Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, suç örgütünün Menemen ilçesinde 3 ayrı adresi 'finans evi' olarak kullandığı tespit edildi. Belirlenen adreslerde yasa dışı bahis sitelerine entegre panel sistemleri üzerinden para transferlerinin yönetildiği ve canlı destek faaliyetlerinin sürdürüldüğü tespit edildi. Şüphelilerin, üçüncü şahıslar adına açılmış banka ve kripto varlık hesaplarını kullanarak suç gelirlerini yönettikleri, bu paraları daha sonra kripto varlıklara dönüştürüp soğuk cüzdanlara aktardıkları deşifre edildi. İncelemeler sonucunda söz konusu hesaplardaki toplam işlem hacminin yaklaşık 2 milyar TL olduğu tespit edildi.