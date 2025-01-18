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Giriş Tarihi: 18.1.2025 18:39 Son Güncelleme: 18.1.2025 18:46

İzmir'de devlet okulundaki şampanyalı kutlamaya soruşturma

İzmir’de geçtiğimiz aylara ait görüntülerde öğretmen olduğu iddia edilen bir kişinin okul bahçesinde şampanya patlattığı anlar tepki çekerken ortaya çıkan yeni görüntülerde ise öğretmenlerin okul içerisinde dans ederek şampanya içtikleri görüldü. Yaşananlar sonrası İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, soruşturma başlattı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’de devlet okulundaki şampanyalı kutlamaya soruşturma

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir devlet okuluna ilişkin yayınlanan görüntüler kısa sürede hızla yayılarak gündem oldu.. Öğrencilerin mezuniyet töreninde yaşananlar, olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayınlanması ile aylar sonra ortaya çıktı.

ŞAMPANYA PATLATTIĞI ANLARA KAMERADA

İzmir'in Bornova ilçesi Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu'ndaki mezuniyet törenine ait görüntülerde, Beden Eğitimi öğretmeni olduğu öğrenilen bir kişinin okul bahçesinde şampanya patlattığı anlar kaydedildi. Görüntüler, törende bulunan kişiler tarafından anbean kayda alındı.

VELİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Görüntülerin aylar sonra ortaya çıkmasıyla veliler duruma tepki gösterdi. Veliler, okul bahçesinde şampanya patlatılmasının ve eğlencede alkollü içeceklerin yer almasının uygun olmadığını belirtti.

SORUŞTUMA BAŞLATILDI

Öte yandan, gündem olan görüntüler sonrası harekete geçen İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, soruşturma başlattı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Okuldaki tepki çeken görüntülerin ardından yeni bir video ortaya çıktı. Görüntüde öğretmenlerin okul içerisinde dans ederek şampanya içtikleri görüldü. Öğretmenlerin okul içerisinde içki içtiği görüntüler de yine veliler tarafından tepkiyle karşılandı.

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İzmir'de devlet okulundaki şampanyalı kutlamaya soruşturma
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