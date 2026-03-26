İzmir’de dolmuşta doğum yapmıştı: Vicdansız anne firarda!

Olay, 19 Mart'ta saat 11.00 sıralarında, Kazımdirik Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Buca-Bornova hattında çalışan 35 yıllık dolmuş şoförü Serkan Çetinyoklav (54), hamile yolcunun sancısının başladığını fark etti. Çetinyoklav, hamile kadını acil servise yetiştirmeye çalışırken, araçtaki diğer yolculardan da yardım istedi. Özel bir hastanenin önüne gelen Çetinyoklav, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler, dolmuşa geldiği sırada doğumu başlayan kadın, sağlıkçıların yardımıyla bir kız bebek dünyaya getirdi. Anne normal servise¬, bebek ise Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi'ne alındı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
ANNE FİRARDA!
Madde bağımlısı olduğu öğrenilen anne bir süre hastanede kaldıktan sonra bugün kimseye haber vermeden hastaneden firar etti. Vicdansız annenin bebeğini terk etmesi ve babasının da cezaevinde olması nedeniyle İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü harekete geçti. Doğar doğmaz annesiz kalan bebeğe devlet sahip çıktı, koruma altına alındı.