İzmir’de dolmuşta doğum yapmıştı: Vicdansız anne firarda!

ANNE FİRARDA!

Madde bağımlısı olduğu öğrenilen anne bir süre hastanede kaldıktan sonra bugün kimseye haber vermeden hastaneden firar etti. Vicdansız annenin bebeğini terk etmesi ve babasının da cezaevinde olması nedeniyle İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü harekete geçti. Doğar doğmaz annesiz kalan bebeğe devlet sahip çıktı, koruma altına alındı.