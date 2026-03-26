Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de dolmuşta doğum yapmıştı: Vicdansız anne firarda!
Giriş Tarihi: 26.03.2026 12:17 Son Güncelleme: 26.03.2026 12:20

İzmir’in Bornova ilçesinde şehir içi dolmuşta seyir halindeyken doğum sancısı başlayan kadın hastaneye yetiştirilmek istenirken aracın içinde doğum yaptı. Sağlık durumu iyi olan anne normal servise, bebek de Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi’ne alındı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, anne hastaneden firar etti. Doğar doğmaz annesiz kalan bebeğe devlet sahip çıktı, koruma altına alındı.

Ceyhan TORLAK
Olay, 19 Mart'ta saat 11.00 sıralarında, Kazımdirik Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Buca-Bornova hattında çalışan 35 yıllık dolmuş şoförü Serkan Çetinyoklav (54), hamile yolcunun sancısının başladığını fark etti. Çetinyoklav, hamile kadını acil servise yetiştirmeye çalışırken, araçtaki diğer yolculardan da yardım istedi. Özel bir hastanenin önüne gelen Çetinyoklav, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler, dolmuşa geldiği sırada doğumu başlayan kadın, sağlıkçıların yardımıyla bir kız bebek dünyaya getirdi. Anne normal servise¬, bebek ise Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi'ne alındı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ANNE FİRARDA!

Madde bağımlısı olduğu öğrenilen anne bir süre hastanede kaldıktan sonra bugün kimseye haber vermeden hastaneden firar etti. Vicdansız annenin bebeğini terk etmesi ve babasının da cezaevinde olması nedeniyle İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü harekete geçti. Doğar doğmaz annesiz kalan bebeğe devlet sahip çıktı, koruma altına alındı.

UZMANLAR AİLENİN DURUMUNU İNCELİYOR

Konu ile ilgili SABAH'a bilgi veren Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri "Annenin madde kullanım öyküsü var. Uzmanlarımız ailenin durumunu inceliyor" dedi.

