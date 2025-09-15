İzmir’de eşini silahla yaralayıp rehin alan şüpheli gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Cengiz Mahallesi Ekrem Akurgal Yaşam Parkı'nda C.U. (40) ile eşi Ç.U. arasında aile içi bir meseleden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.U, yanında bulunan tabancayla eşi Ç.U'yu bacağından yaraladı.

C.U, eşini silah zoruyla 35 AJY 298 plakalı otomobile bindirerek olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis, otomobili takibe alarak 1636 Sokak'ta durdurdu. Polislerin ikna çabası sırasında C.U. silahı başına dayadıktan sonra kendini bacağından yaraladı. C.U, polis ekiplerinin çalışması sonucu ikna edilerek tabancayla birlikte teslim oldu.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. C.U, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.