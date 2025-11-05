İzmir’de eski eşi tarafından arabayla ezildi! Hatice Ekiz konuştu: Çocuklara dua et seni öldürmedim...

"ÖLMEK İSTEMİYORUM"

SABAH'a konuşan talihsiz kadın, "Bacak bileğimle kaburgam kırık, ağrı kesici bile fayda etmiyor" dedi. Eski eşinin arabayı kasıtlı olarak üzerine sürdüğünü belirten Ekiz, "Ters yönden gelerek bana çarptı. Ayağımda ciddi hasar var, eskisi gibi olmayacak. Eskisi gibi yürüyemeyeceğim. En ağır cezaya çarptırılmasını istiyorum, ölmek istemiyorum" dedi.