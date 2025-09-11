Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de eski sevgilisi öldürüp intihar etti
Giriş Tarihi: 11.9.2025 11:11 Son Güncelleme: 11.9.2025 11:19

İzmir'de eski sevgilisi öldürüp intihar etti

İzmir'in Urla ilçesinde eğlence mekanında eski sevgilisi R.G. (34) tarafından tabancayla vurulan 33 yaşındaki Selin Angun hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. R.G. olaydan sonra intihar etti.

Yeni Mahalle Dere Sokak'taki eğlence mekanında dün akşam R.G. (34) ile eski sevgilisi Selin Angun (33) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, R.G. tabancayla Angun'a ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Angun ile mekandaki Ü.A. (23) ve D.T. (27) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Selin Angun müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan R.G., saklandığı intihar etti.

