İzmir’de estetik faciası: Burun ameliyatı sonrası hayatını kaybetmişti! Tabutunda kahreden detay...

TABUTUNA GELİNLİK SARILDI

Cenaze törenine; AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş ile Hatice Öncünün annesi Remziye Kanak, kız kardeşi Esma Nur Öncü, erkek kardeşleri Halil Öncü, Bünyamin Öncü, dedesi Mehmet Mahsun Kanak, amcası Nurettin Öncü ve diğer yakınları katıldı. Baba Öncü, kardeş Halil Öncü ve aynı hastanede başka bir doktor tarafından burun estetiği ameliyatı olan Esma Nur Öncü, Hatice Öncü'nün gelinliğe sarılı tabutunun başında gözyaşı döktü. Öncü'nün cenazesi, Basmane Çorakkapı Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kemalpaşa Ansızca Mezarlığı'na defnedildi.

