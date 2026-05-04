İzmir’de eylemler devam ediyor: Memurlar yine sokaklarda

Eylemlerin ilk adresi Bayraklı Belediyesi oldu. Öğle saatlerinde belediye binası önünde toplanan memurlar Belediye Başkanı İrfan Önal'ı protesto etti.

GASP EDİLEN HAKLARIMIZI GERİ ALACAĞIZ

Grup adına açıklama yapan Tüm Bel-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Nihat Filiz, belediye yönetimlerinin emekçileri "gider kalemi" olarak gördüğünü öne sürdü. Büyük mücadeleler ve ödenen bedeller sonucu elde edilen kazanılmış hakların gasp edilmesine kesinlikle müsaade etmeyeceklerini belirten Filiz; "Gasp edilen haklarımızı geri alacağız. TİS hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz" dedi.

EMEKÇİYE YÖNELİK AÇIK BİR SALDIRI

Belediye emekçilerinin doğumdan ölüme halka hizmet üreten kentin gerçek sahipleri olduğunu vurgulayan Nihat Filiz, imzalanmış sözleşmelerin geri çekilmesinin emeğe ve emekçiye yönelik açık bir saldırı olduğunu belirtti. Hakların keyfi bir uygulama değil, bir mücadelenin sonucu olduğunu hatırlatan Filiz, "Eğer susarsak hak gaspı büyür, eğer geri çekilirsek kazanılmış ne varsa elimizden alınır. Hak verilmez, mücadeleyle alınır" diyerek, gasp edilen hakları geri alana kadar demokratik ve meşru eylemlerin devam edeceğini duyurdu.

MASADA VERİLEN SÖZLER YOK SAYILIYOR

Emekçinin alın terinin rakamlara sıkıştırılmak istendiğini belirten Filiz; "Emeğimizi bütçe tablolarında eritmek istiyorlar. Belediyelerde gece gündüz çalışan emekçiyi görmezden geliyor, müzakere masasını, masada verdikleri sözleri yok sayıyorlar. Dün kabul ettikleri hakları, bugün geri çekiyorlar. TİS bir hak değil, keyfi bir uygulamaymış gibi davranıyorlar. Biz; bu kentin gerçek sahipleriyiz. Yerel yönetimler emekçileri olarak doğumdan ölüme halka hizmet üreten, gecesini gündüzüne katan, hizmeti büyüten biziz. Emeğin bir maliyet değil, bir değer olduğunu bilenleriz. İrademizi sendikamızda, örgütlülüğümüzde kuranlarız. Ama biliyoruz ki; tek tek değil, birlikte güçlüyüz. Yan yana, omuz omuza durduğumuzda varız." İfadelerini kullandı.

HAK VERİLMEZ MÜCADELE İLE ALINIR

Açıklamasına; "Eğer susarsak; hak gaspı büyür. Eğer geri çekilirsek; kazanılmış ne varsa elimizden alınır." Diyerek devam eden Filiz; "Ama biz biliyoruz: Hak verilmez, mücadeleyle alınır. Yerel yönetim emekçileri olarak; hakkımıza, emeğimize, sözleşmemize sahip çıkıyoruz. Gasp edilen haklarımızı geri alacağız. TİS hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz." Diye konuştu.

KARŞIYAKA'DA MEMURLAR GECE NÖBETİ TUTACAK

Karşıyaka Belediyesinde ise memurlar akşam saat 17.30'dan itibaren belediye binası önünde gece nöbet tutma kararı aldı. Hak arama mücadelesinin dozunu giderek artıracaklarını belirten memurlar, bu akşam saat 17.30'da belediye önünde toplanacak. "Hak, hukuk, adalet" sloganlarıyla seslerini duyurmaya hazırlanan kamu emekçileri, yanlarında getirdikleri sandalyeleriyle gece saat 24.00'e kadar Karşıyaka Belediyesi önünde nöbet tutarak demokratik tepkilerini dile getirecek. Belediyede örgütlü Tüm Bel-Sen ve Birlik Yerel-Sen üyelerinin katılacağı eylemlerde, belediyede örgütlü diğer sendikaların da katılım durumunun ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.

BUCA'DA 7 AYDIR SDT'LER ÖDENMİYOR

Buca Belediyesinde ise 7 aydır sosyal denge tazminatlarını alamayan memurlar öğle saatlerinde belediye binası önünde toplandı. Başkan Duman'a sözünü tut çağrısında bulunan memurlar alacaklarının bir an önce ödenmesini talep etti.