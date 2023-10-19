Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
Giriş Tarihi: 19.10.2023 22:03

İzmir'de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

AA
İzmir’de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

İzmir-Kemalpaşa yolu Hayıtlıkır mevkisinde K.I'nın (30) kullandığı 35 HC 386 plakalı otomobil kontrolden çıkarak geçtiği karşı şeritte, H.P. (53) idaresindeki 35 HC 0700 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan K.I'nın kullandığı otomobil, yol kenarındaki duvara çarparak durdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağılık ekipleri, 35 HC 386 plakalı otomobilin sürücüsü K.I. ile eşi N.I'nın (30) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Diğer araçtaki yaralı otomobil sürücüsü H.P. ile yanındaki N.P. (50) ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazada yaşamını yitiren 2 kişinin cenazeleri savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, kontrollü olarak trafiğe açıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Yönetmen Tülay Gökçimen’den Burcu Esmersoy’a İsrail tepkisi: “Açıkça zalimden katilden yana olmak…”
11 haneli TC kimlik numarasının ilk 10 hanesi "1111111111" olan birinin TC kimlik numarasının son hanesi nedir?
Whatsapp yazışmaları bardağı taşırdı! CHP'de 2 vekil yumruk yumruğa kavga etti
SON DAKİKA | Putin'den ABD'ye uçak gemisi resti! Kinjal füze sistemi...
SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! Silah kaçaklarına operasyon
Rosier'den Beşiktaş taraftarını kızdıran paylaşım!
İsrail'den her kanlı saldırı sonrası aynı manipülasyon! Sırada 3. aşama mı var?
O korkunç anın yaklaştığını haber veriyorum!
Filenin Sultanları'na müjde! İkinci bir Melissa Vargas geliyor...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir'de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA