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Giriş Tarihi: 21.5.2025 20:47 Son Güncelleme: 21.5.2025 20:51

İzmir’de feci kaza! Devrilen traktörün sürücüsü öldü

İzmir'de devrilen traktörün sürücüsü Halil Aksoy (38) hayatını kaybetti.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’de feci kaza! Devrilen traktörün sürücüsü öldü

Kaza, saat 11.00 sıralarında Ödemiş'e bağlı kırsal Horzum Mahallesi'nde meydana geldi. Halil Aksoy (38) idaresindeki römorklu traktör, toprak yolda seyir halindeyken hakimiyetini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten tarlaya savruldu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alınırken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Halil Aksoy'un hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cansız bedeni, yapılan kontrolün ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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İzmir’de feci kaza! Devrilen traktörün sürücüsü öldü
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