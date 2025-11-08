Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de feci kaza: Güvenlik kamerasına böyle yansıdı! 2 ölü, 4 yaralı
Giriş Tarihi: 8.11.2025 10:00

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kadın hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA Yaşam
Acı kaza, dün Ulucak Mahallesi Kemalpaşa Caddesi Kızılüzüm mevkisinde meydana geldi. İzmir'den Kemalpaşa yönüne seyreden Z.K. idaresindeki otomobil ile S.K. (22) yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.

2 KADIN KURTARILAMADI

İhbarla kaza yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan zeytin toplama işçisi oldukları öğrenilen S.K. (41) ile D.Y. (55) isimli 2 kadın kurtarılamadı. Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Diğer yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

