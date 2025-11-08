İzmir’de feci kaza: Güvenlik kamerasına böyle yansıdı! 2 ölü, 4 yaralı

Acı kaza, dün Ulucak Mahallesi Kemalpaşa Caddesi Kızılüzüm mevkisinde meydana geldi. İzmir'den Kemalpaşa yönüne seyreden Z.K. idaresindeki otomobil ile S.K. (22) yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.
2 KADIN KURTARILAMADI
İhbarla kaza yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan zeytin toplama işçisi oldukları öğrenilen S.K. (41) ile D.Y. (55) isimli 2 kadın kurtarılamadı. Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Diğer yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.