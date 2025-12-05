İzmir’de feci kaza: Hafif ticari araçla motosiklet birbirine girdi! Ölü sayısı 2’ye çıktı

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kilci ile arkasındaki Mustafa Dalgıç, yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Samet Kilci'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Dalgıç ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen Mustafa Dalgıç da aynı gün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Öte yandan, kazanın ardından gözaltına alınan hafif ticari araç sürücüsü Hakan Karalıoğlu'nun polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.