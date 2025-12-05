Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de feci kaza: Hafif ticari araçla motosiklet birbirine girdi! Ölü sayısı 2'ye çıktı
Giriş Tarihi: 5.12.2025 12:27

İzmir'in Çeşme ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Samet Kilci'nin (35) hayatını kaybetmişti. Beraberindeki Mustafa Dalgıç'da (18) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Feci kaza, dün saat 14.30 sıralarında, Dalyan Mahallesi'nde meydana geldi. Balıkçılık yapan Samet Kilci yönetimindeki motosiklet, Hakan Karalıoğlu yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kilci ile arkasındaki Mustafa Dalgıç, yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Samet Kilci'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Dalgıç ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen Mustafa Dalgıç da aynı gün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Öte yandan, kazanın ardından gözaltına alınan hafif ticari araç sürücüsü Hakan Karalıoğlu'nun polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

