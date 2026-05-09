Giriş Tarihi: 9.05.2026 16:40 Son Güncelleme: 9.05.2026 16:49

İzmir'de feci kaza! Kontrolden çıkan TIR'ın altında kalan sürücü hayatını kaybetti

İzmir’in Tire ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen tırın altında kalan sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün, devrilmek üzere olan araçtan atlayarak kurtulmaya çalıştığı ancak yan yatan dorsenin altında kaldığı öğrenildi

Kaza, Tire ilçesine bağlı Mehmetler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki bir maden ocağından yük alan Murat Taşçı (56) yönetimindeki TIR, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Aracın devrileceğini fark eden Taşçı, iddiaya göre kurtulmak amacıyla kapıyı açarak aşağı atladı. Ancak talihsiz sürücü, devrilen aracının altında kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Taşçı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Murat Taşçı'nın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Tire Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
