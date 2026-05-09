İzmir’de feci kaza! Kontrolden çıkan TIR’ın altında kalan sürücü hayatını kaybetti

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Aracın devrileceğini fark eden Taşçı, iddiaya göre kurtulmak amacıyla kapıyı açarak aşağı atladı. Ancak talihsiz sürücü, devrilen aracının altında kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Taşçı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Murat Taşçı'nın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Tire Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

