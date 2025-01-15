İzmir’de FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında güvenlik güçleri harekete geçti. FETÖ/PDY içerisinde faaliyet gösteren şahısların deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda örgüt içerisinde faaliyette bulundukları değerlendirilen, ifade/teşhislerde adı geçen ve sosyal medya platformlarında örgüt elebaşını övücü paylaşım yaptıkları tespit edilen 18 şüphelinin kimliği belirlendi. Şüphelilerden 17'si yakalanarak gözaltına alındı. Firari 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.