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Giriş Tarihi: 15.1.2025 10:40 Son Güncelleme: 15.1.2025 10:40

İzmir’de FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen baskında 17 şüpheli gözaltına alındı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’de FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında güvenlik güçleri harekete geçti. FETÖ/PDY içerisinde faaliyet gösteren şahısların deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda örgüt içerisinde faaliyette bulundukları değerlendirilen, ifade/teşhislerde adı geçen ve sosyal medya platformlarında örgüt elebaşını övücü paylaşım yaptıkları tespit edilen 18 şüphelinin kimliği belirlendi. Şüphelilerden 17'si yakalanarak gözaltına alındı. Firari 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

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İzmir’de FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
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