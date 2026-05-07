Giriş Tarihi: 7.05.2026 11:01 Son Güncelleme: 7.05.2026 11:09

İzmir’de FETÖ operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü FETÖ’ye yönelik yapılan operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan birinin örgüt içerisinde sözde emniyet imamı olarak faaliyet yürüttüğü belirlenen Süleyman Nuriler olduğu ve diğer şüphelilerin ise örgütün gizli haberleşme programı bylock kullanıcısı olduğu tespit edildi.

HUZEYFE ATICI
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirildi.

EMNİYET İMAMI YAKALANDI

Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan şahıslardan Süleyman Nuriler'in örgüt içerisinde sözde emniyet imamı olarak faaliyet yürüttüğü, diğer şüphelilerin ise örgütün gizli haberleşme programı bylock kullanıcısı oldukları tespit edildi. Şüphelilerin, örgütün gaybubet evleri olarak adlandırdığı hücre evlerinde saklandıkları ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kayıtlarının bulunduğu belirlendi.

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bu kapsamda gece saatlerinde İzmir merkezli olarak toplam 10 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumdaki 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi.

#İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI #İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

