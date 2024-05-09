Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı
Giriş Tarihi: 9.5.2024 10:32

İzmir'de FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 7 polis gözaltına alındı. Öte yandan zanlıların dijital verilerde örgütle bağlantısının tespit edilmesi üzerine idari soruşturma kapsamında görevlerinden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

AA
İzmir’de FETÖ’nün emniyet mahrem yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı

FETÖ'nün sözde emniyet mahrem yapılanmasının deşifresi ve Ankara'da "Garson" kod adlı gizli tanıktan ele geçirilen mikro SD karttan deşifre edilen yeni bilgiler doğrultusunda İzmir'de de soruşturma başlatıldı.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu dijitallerde örgüt üyesi oldukları yönünde veri girişi bulunan, emniyet mahrem sorumlularıyla irtibat ve haklarında örgütsel toplantılara katıldıkları yönünde beyan tespit edilen 1 başkomiser, 1 komiser ve 6 polis memuru hakkında gözaltı kararı verdi.

Şüphelilerden 7'si İzmir ve Ankara'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan zanlıların dijital verilerde örgütle bağlantısının tespit edilmesi üzerine idari soruşturma kapsamında görevlerinden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir'de FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA