İzmir’de film gibi soygun! Nakil aracındaki güvenlikçileri bayıltıp paraları çaldılar!

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Karabağlar ilçesi Uzundere Mahallesi'nde meydana geldi. Bankaya ait para nakil aracının önü silahlı 2 şüpheli tarafından kesildi. Araçta bulunan 2 güvenlik görevlisi ile soyguncular arasında arbede çıktı. Silahlı saldırganlar ile güvenlik görevlileri arasında yaklaşık 1 saat süren bir boğuşma yaşandı.

Uzun süren arbedenin ardından güvenlik görevlileri darp sonucu baygınlık geçirdi. Güvenlik görevlilerini etkisiz hale getiren şüpheliler nakil aracında bulunan yüklü miktarda parayı alarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan ve baygınlık geçiren güvenlik görevlilerine ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Olay yerini güvenlik şeridi ile kapatan polis ekipleri, araçta ve çevrede parmak izi incelemesi gerçekleştirdi. Soruşturmayı derinleştiren Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı bölgedeki görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu.

Çevredeki güvenlik kameraları ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtlarını saniye saniye inceleyen ekipler, vurgunu yapıp kaçan 2 şüphelinin kimliklerinin tespiti ve yakalanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.