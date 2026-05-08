İzmir’de göçmen botu faciası! 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti: 43 kişi kurtarıldı!

43 GÖÇMEN KURTARILDI

Bölgeye ulaşan sahil güvenlik unsurları tarafından yarı batık halde olan lastik botta bulunan 39 düzensiz göçmen ile deniz yüzeyinde yaşam mücadelesi veren 4 düzensiz göçmen kurtarıldı, 9 yaşındaki erkek çocuğun ise cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili göçmen kaçakçısı şüphelisi E.D. ise yakalandı.