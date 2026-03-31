İzmir’de göl taştı evleri su bastı

İzmir'de hafta sonu etkili olan sağanak yağış sonrası Ödemiş ilçesinde Gölcük Gölü'nün taşması sonucu ev ve işyerlerini su bastı. Bozdağ'daki 1050 metre rakımlı Gölcük Mahallesi'ndeki göl, bölgede 2 gündür etkili olan sağanak sonucu su seviyesi yükselerek taştı. Taşkın nedeniyle mahalle içerisindeki bazı yollarda su birikintileri oluştu. Bazı araç sürücüleri, yollardaki su birikintileri nedeniyle güçlükle ilerledi. Ödemiş Belediye ekipleri göl kenarında su tahliye çalışması yaptı.

METRODA SU BASKINI

İstanbul'da ise günlerdir süren yağış, haftanın ilk iş gününde de devam etti. Yağışlar belirli noktalarda sağanağa döndü. Hiç durmadan devam eden yağışın da etkisiyle trafikte ilerleyen araç sürücüleri uzun süre beklemek zorunda kaldı. Sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı. TEM Otoyolu Bağcılar mevkiinde Ankara ve Edirne istikametinde yoğunluk oluştu. Mecidiyeköy metro altgeçidini su bastı, vatandaşlar zor anlar yaşadı.