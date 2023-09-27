İzmir’de hastaneden bebek kaçıran kadın yakalandı

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ahmet Ersan Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'ne gelen bir kadın, kendisini sağlık görevlisi olarak tanıtıp Suriyeli bir ailenin 3 gün önce doğan bebeğini teste götürme bahanesiyle aldı.

Aile yakınlarından bebek bezi isteme bahanesiyle uzaklaşan kadın kucağında örtüye sardığı bebekle hastaneden uzaklaştı.

Durumu fark eden bebeğin yakınları olayı hastane yetkilileri ve polise bildirdi.

Polis, taksiyle hastaneden uzaklaşan kadını yakalamak için çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, yürüttüğü çalışma sonucu kadını kısa sürede bebekle birlikte buldu.

Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen bebek ailesine teslim edildi, şüpheli S.G. gözaltına alındı.

Zanlının bir süre önce düşük yaptığı, olayı bu nedenle gerçekleştirdiği iddia edildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.