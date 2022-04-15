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Giriş Tarihi: 15.4.2022 22:11

İzmir'de husumetlisini öldürüp kaçtı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’de husumetlisini öldürüp kaçtı

İzmir’de Ercan D. ile babası Fırat D. ile evlerinin önünde karşılaştığı husumetlileri Şeyhmus Çekin (24) ile tartışma yaşadı. Ercan D., pompalı tüfekle ateş ettiği Çekin’i öldürdü. Polis baba ve oğul şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Bornova ilçesi Doğanlar Mahallesi 1590 sokakta meydana geldi. Hurdacılık yaparak geçimlerini sağlayan Ercan D. ve babası Fırat D., husumetlileri 24 yaşındaki Şeyhmus Çekin ile evlerinin önünde tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü olayda baba- oğul evlerine gidip pompalı tüfekle geri geldi. İddiaya göre Ercan D., pompalı tüfekle Çekin'e ateş ederek yaraladı. Ercan D. ve babası kaçarken, çevredekiler durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Çekin'i Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Çekin, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çekin'in cesedi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çekin'in ölüm haberini alan yakınları hastanede sinir krizi geçirirken, polis hastanede güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri kaçan şüpheliler Ercan D. ve babası Fırat D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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İzmir'de husumetlisini öldürüp kaçtı
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