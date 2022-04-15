İzmir’de husumetlisini öldürüp kaçtı

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü olayda baba- oğul evlerine gidip pompalı tüfekle geri geldi. İddiaya göre Ercan D., pompalı tüfekle Çekin'e ateş ederek yaraladı. Ercan D. ve babası kaçarken, çevredekiler durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.