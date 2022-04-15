İzmir’de husumetlisini öldürüp kaçtı

Olay, saat 16.00 sıralarında Bornova ilçesi Doğanlar Mahallesi 1590 sokakta meydana geldi. Hurdacılık yaparak geçimlerini sağlayan Ercan D. ve babası Fırat D., husumetlileri 24 yaşındaki Şeyhmus Çekin ile evlerinin önünde tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü olayda baba- oğul evlerine gidip pompalı tüfekle geri geldi. İddiaya göre Ercan D., pompalı tüfekle Çekin'e ateş ederek yaraladı. Ercan D. ve babası kaçarken, çevredekiler durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.