İzmir’de huzurevinde sır ölüm: O doktorun cezası belli oldu!

İLK DAVA KESİNLEŞTİ

Sanık Nesrin Ö., 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırılırken, geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları nedeniyle ceza 2 yıl 6 aya düşürüldü. Diğer sanık Tuğçe A. da 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları ve verilen cezanın sanık üzerindeki etkileri nedeniyle indirim uygulandı ve ceza 3 yıl 4 aya düşürüldü. Nesrin Ö. ve Tuğçe A.'ya verilen cezalara yapılan itirazların ardından dosya, istinafa taşındı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararlarını onadı ve sanıklara verilen ceza kesinleşti.