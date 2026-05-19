İzmir’de içme suyuna gizli zam!

Yeni uygulamaya göre 0-4 metreküp olan indirimli tarife baremi 0-6 metreküpe çıkarıldı. Daha önce 10 mletreküp tüketim yapan bir abone indirimli baremi geçmiş olsa dahi ilk 4 metreküp için indirimden faydalanırken yeni uygulamada bu indirim kalktı. 6 metreküpü geçen her abone zamlı tarife ödemek zorunda bırakıldı. Durum böyle olunca İzmir genelindeki toplam 2 milyon 160 bin aboneden sadece 660 bini bu indirimden faydalanabilecek. Geriye kalan 1 milyon 500 bin abone 1 Haziran tarihinden itibaren içme suyu için zamlı tarifeden ödeme yapmak zorunda kalacak. Sonuç olarak İzmirlinin cebinden yıllık ek olarak 2 milyar lira daha fazla para çıkacak. Önerge AK Partili ve MHP'li meclis üyelerinin tüm itirazlarına rağmen CHP'li üyelerin oyları ile kabul edildi.

31 Mart 2024'te gerçekleştirilen yerel seçimlerde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay, seçim meydanlarında İzmirlilere Türkiye'nin en ucuz suyunu kullanmayı vaat etse de başkanlık koltuğuna oturduktan sonra seçmenlere verdiği sözleri çabuk unuttu.

Dün gerçekleşen İZSU Genel Kurulunda içme suyu tarifelerine indirim adı altında zam yapıldı. AK Parti Grubu içme suyuna indirim adı altında zam öngören tarifeye karşı çıksa da sonuç değişmedi. Yeni tarife 1 Haziran tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Eski indirimli tarifeden abonelerin yüzde yüzü faydalanırken yeni uygulama ile sadece yüzde 30'una denk gelen 660 bin abone faydalanabilecek. 1 Haziran'da yürürlüğe girecek yeni tarife ile toplamda 1 milyon 500 bin abonenin cebinden yıllık 2 milyar lira daha fazla para çıkacak.

UYGULAMA NASIL OLACAK

Yeni tarifeye göre daha önce 0-4 metreküp olan indirimli sudan yararlanma baremi 0-6 metreküp'e çıkarıldı. Daha önce ilk 4 metreküp için tüketim miktarına bakılmaksızın toplam 2 milyon 160 bin su abonesinin tamamı ilk 4 metreküplük tüketimleri için hesaplama yapılırken indirimden yararlanıyordu. Şimdi yeni uygulamaya göre 0-4 olan indirimli tarife baremi 0-6 metreküp'e çıkarıldı. 6 metreküp'ü geçen her abone zamlı tarife kapsamına alındı.

İZMİRLİYE YILLIK 2 MİLYAR LİRALIK EK YÜK GETİRECEK

Örnek verecek olursak daha önce 0-10 metreküp tüketimi olan bir abone ilk 4 metreküp için metreküpü 30 lira 32 kuruştan 128 lira ödüyordu. Yeni uygulamaya göre 0-10 metreküp tüketim yapan bir kişi 6 metreküplük indirim sınırını aştığı için 248 lira ödeme yapacak. Tüketim ortalamalarına bakıldığında daha önce 2 milyon 160 bin abonenin yararlandığı indirimden bu sefer sadece 660 bin abone faydalanabilecek. Geriye kalan 1 milyon 500 bin abone yıllık ek olarak 2 milyar lira daha fazla para ödemiş olacak.