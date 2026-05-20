İzmir’de ihale operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İzmir'de ihale operasyonu yaptı. Edinilen bilgilere göre operasyonun, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necati Kayaközü koordinesinde gerçekleştirildiği belirtildi. Soruşturma dosyasında, Egeşehir Yapı Genel Müdürü Süleyman Ekinci'nin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çeşitli kamu ihalelerine ortak girişim modeliyle birlikte katıldığı ileri sürülen Erensan İnşaat firmasıyla ticari ilişkisinin mercek altına alındığı ifade edildi.

"ÇIKAR İLİŞKİSİ VE USULSÜZ DENETİM MEKANİZMASI"

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre söz konusu firmanın Karşıyaka Örnekköy 3. ve 4. Etap Kooperatif projelerine ilişkin ihaleleri kazanmasının ardından, yapı denetim süreçlerinin Egeşehir Yapı tarafından yürütüldüğü, böylece aynı yapının hem ihale sürecinde hem de denetim aşamasında etkili olduğu öne sürüldü. Soruşturma kapsamında bu durumun "çıkar ilişkisi" ve "usulsüz denetim mekanizması" yönünden değerlendirildiği öğrenildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yürütülen operasyon kapsamında Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş. Genel Müdürü Süleyman Ekinci, Erensan İnşaat yetkilisi Salih Eren ve Okçuoğlu İnşaat Mühendislik Müşavirlik Sanayi ve Ticaret A.Ş. yetkilisi Muzaffer Özpolat eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Dönemin İZBETON Genel Müdürü Hüseyin Sezer isimli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği öğrenildi. Şüphelilerin adli işlemlerinin ve soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.