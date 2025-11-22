İzmir’de intihar etmişti: Duruşmada kan donduran iddia! ’Saçları koparılmıştı, yüzünde kan izleri vardı’

DAVA AÇILDI

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Ebru Açıkalın'ın ölmeden önce darbedildiği raporlar da yer aldı. İddianamede; A.D.'nin Ebru Açıkalın'ı basit tıbbi müdahale ile iyileşmeyecek biçimde darbettiği belirtildi. A.D. hakkında Açıkalın'a yönelik 'Silahla tehdit' ve 'Kasten yaralama' suçlarından toplam 8 yıla kadar, bir çocuğuna ve Ebru Açıkalın'ın annesi Melahat Açıkalın'a yönelik 'Silahla tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından ayrı ayrı 7'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

TAKİPSİZ KARARI VERİLDİ

Açıkalın'ın ailesi, kızlarının intiharından önce darbedildiğinin sabit olduğu ve intihara zorlandığı gerekçesiyle avukatları Dorşin Bingölbalı aracılığıyla A.D.'nin 'İntihara yönlendirme' suçundan yargılanması için şikayetçi oldu. Ancak Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ebru Açıkalın'ın kendi iradesiyle intihar ettiği, intihara yönlendirme, teşvik etme veya yardım etme gibi eylemlerde bulunan herhangi bir kişinin tespit edilmediği gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Tutuksuz sanık A.D. 'Silahla tehdit' ve 'Kasten yaralama' suçlarından hakim karşısına çıktı. Karşıyaka 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya A.D. ile Açıkalın'ın ailesi ve avukatlar katıldı. Duruşmada savunma yapan A.D., üzerine atılı iddiaları yalandı. A.D., "Olaydan 1 ay önce Ebru'nun yanımda çalışan babasını, erkek kardeşini ve kız kardeşini işten çıkardım, bundan dolayı aramız kötüydü. Olaydan bir gün önce de bu konu sebebiyle aramızda tartışma çıktı. Ancak Ebru'yu darbetmedim. Oğlumu alıp, evin üst katına çıktım. Eve geldiğimde sürekli yanımda taşıdığım, arabamda bulundurduğum ruhsatlı silahımı eve getirmiştim. Kayınvalidem ve Ebru'nun oğlu, beni darbetmek için geldi ve oğlu beni darbetti. O kargaşada Ebru elimden çantayı kaparak banyoya gitti ve kapıyı kilitledi. Bu esnada E. beni darbetmeye çalışıyordu. Kapıyı açmamı engelliyordu. Adından silah sesi geldi. İçeriye girebilmek için banyonun kapısını kırdım. Onu çok seviyordum" dedi.